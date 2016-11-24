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Adana'da ikinci bombalı araç

Sivas Valiliği arkasında bomba paniği

Sivas'ta kimliği belirsiz bir kişi tarafından valilik binasının arkasında oluşturulan taş yığını altında bomba olabileceği şüphesi paniğe neden oldu.

Sivas Valiliği arkasında bomba paniği

24 Kasım 2016 13:28

Sivas'ta kimliği belirsiz bir kişinin valilik binasının arkasındaki taşları toplayarak yığdığını gören vatandaşlar, taşların altına bomba gizlenmiş olabileceğini düşünerek durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sabah saatlerinde Adana Valiliği otoparkında meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik kameralarını da izleyen polis ekipleri yaşlı bir adamın taşları yığdığını tespit etti. Polis ekipleri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak bomba imha uzmanının gelmesini bekledi. 

Özel kıyafetli bomba imha uzmanı sinyal kesiciyle yaklaştığı taşları kaldırarak kontrol etti. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Uğur Yiğit

Etiketler: bomba paniği, Sivas Valiliği


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