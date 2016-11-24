Sivas'ta kimliği belirsiz bir kişinin valilik binasının arkasındaki taşları toplayarak yığdığını gören vatandaşlar, taşların altına bomba gizlenmiş olabileceğini düşünerek durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sabah saatlerinde Adana Valiliği otoparkında meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik kameralarını da izleyen polis ekipleri yaşlı bir adamın taşları yığdığını tespit etti. Polis ekipleri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak bomba imha uzmanının gelmesini bekledi.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanı sinyal kesiciyle yaklaştığı taşları kaldırarak kontrol etti. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Uğur Yiğit