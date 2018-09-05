Sivas Valiliği konutunda bomba şüphesi

Olay saat 12.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Sivas Valiliği konutu önünde meydana geldi. Konutun giriş kapısına yakın duvarın kenarında duran bavul görenler bomba olabileceği şüphesiyle polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak şerit çekti. Ekipler caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra bomba imha uzmanı çağrıldı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı şüpheli bavulu uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan bavul boş çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cadde trafiğe tekrar açıldı.

Uğur Yiğit - Onur Erden