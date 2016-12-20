Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sivas Valiliğinden canlı bomba açıklaması

Sivas Valiliğinden canlı bomba açıklaması

Sivas'ta canlı bomba olduğuna yapılan haberler ve konu ile ilgili yayılan ses kaydı üzerine valilik açıklama yaptı.


20 Aralık 2016 10:44

Valilikten yapılan açıklamada,"Sosyal medyada ve internet sitelerinde Sivas'ta canlı bomba olduğuna dair birtakım haberlerin alındığı anlaşılmış olup, konu ile ilgili ses kaydının sosyal medya hızlı bir şekilde yayıldığı görülmüştür." denildi.

Açıklamada İl Emniyet Müdürlüğüne ve diğer güvenlik kuvvetlerine böyle bir haberin ulaşmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Konunun tamamen psikolojik bir hareket olduğu değerlendirilmekte ve halkımız üzerinde korku ve panik havası yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bu tür sosyal medya aracılığı ile yayınlanan haberlere itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın şüpheli bir durumla karşılaştıklarında güvenlik güçlerimize ihbarda bulunmaları, halkı korku ve paniğe sevk edenlerle ilgili yasal işlem başlatılacağı, kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

Uğur Yiğit

Etiketler: canlı bomba açıklaması, Sivas Valiliği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç