Valilikten yapılan açıklamada, "Vatanımızın birlik ve beraberliğini kastetmek, milletimizin istikbalini karartmak amacıyla 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY tarafından bir darbe kalkışması yapılmış ve vatandaşlarımızın feraseti, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere milletimizin dirayeti neticesinde bertaraf edilmiştir. Sonrasında bu örgüte mensup kişilerin devlet kademelerinden ayıklanması, bu yapıya finasörlük yapan kişi ve kurumların belirlenmesi amacıyla bir seferberlik başlatılmıştır. Ancak bazı kişi ve kurumlar tarafından bu mücadele farklı mecralara çekilerek devletimizin haklı mücadelesi bilgi kirliliği yoluyla zayıflatılmaya çalışıldığı müşahede edilmiştir." denildi.

Açıklamada yaşanan süreçte gerek genel anlamda gerekse Sivas'ta yetkisiz kişi ve kurumlarca yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi.

"FETÖ/PDY ile irtibatı, iltisakı ve intisabı bulunan herkesle yapılan mücadele idari, adli ve kolluk marifetiyle hassasiyetle yürütülmekte olup, konu ile alakalı sonuna kadar bu çalışmaların sürdürülecektir. Bu mücadeleye katkı sağlayabilecek herhangi bir vatandaşımızda ve kurumlarda bulunun bilgiler doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için yalnızca adli ve kolluk birimlerimizle paylaşılmalıdır. 15 Temmuz sonrasında bazı kişiler tarafından telefonla veya aracı kullanmak süratiyle açığa alınan, ihraç edilen veya soruşturmaya tabi tutulan kişileri kurtaracağını ve FETÖ/PDY listesinden çıkaracağını söyleyen kişilere itibar edilmemesi ve bu kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmeleri bir vatandaşlık sorumluluğudur. Yukarıda belirtilen hususların vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından ayrıntısıyla tetkik edilmesi ve bu minvalde davranılması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

