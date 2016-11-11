Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada Ömer Halisdemir'in ailesinin Niğde Valiliği'ne başvuruda bulunduğu ve şehit astsubayın isminin kar amacı güden vakıf, dernek gibi yerlerde kullanılmasını istemediklerini belirtilerek şunlar kaydedildi.

"Şehidimiz Ömer Halisdemir'in isminin ve resminin hiç bir şekilde filmlerde, reklamlarda kar amacı taşıyan şirket ve işletmelerde vakıf, dernek ve sivil toplum örgütleri tarafından kullanılması yasaklanmıştır. Ailesi kesinlikle muvafakat vermemekte olup aksi davranışta bulunanlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır" denildi.

Uğur Yiğit