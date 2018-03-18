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Sivas’lı arzuhalci teknolojiye direniyor

Sivaslı arzuhalci, gelişen bilgisayar sistemleri ve donanımlarına rağmen yaklaşık yarım asırlık daktilosu ile teknolojiye direniyor.

Sivaslı arzuhalci teknolojiye direniyor

18 Mart 2018 23:58

Sivas’ta yaklaşık yarım asırdır arzuhalcilik yapan 70 yaşındaki Turgut Ertuğ, ilerleyen bilgisayar sistemleri, gelişen bilgisayar yazıcılarına rağmen 50 yıl önce kullanmaya başladığı daktilosundan hiç vazgeçmedi.

Bilgisayarları sevmediğini, daktilonun tuşlarından gelen seslerin kendisine zevk verdiğini belirten Ertuğ, “ Bu işi 1972 yılından beri yapıyorum. 50 yıla yakın süredir yazıcılık yapmaktayım. Hala da bu görevimi devam ettirmekteyim. Bilgisayarları sevmiyorum. Bu daktilonun sesi bile bana bir zevk veriyor. Ben devlet memurluğu görevimi bitirdikten sonra sevdiğim işimi devam ettirmek adına burayı kendime 2. bir iş yeri olarak açtım. İşler bazen iyi bazen kötü devam ediyor. Ben bu işi kar amaçlı değil, vatandaşa hizmet amaçlı yapmaktayım.” dedi.
Parası olmayana ücretsiz hizmet veriyor.

Ertuğ, işini sevdiği için yaptığını belirterek, parası olmayanların dilekçelerini ücretsiz yazdığını ifade edip, “ Fiyat olarak da pek fazla ücret almamaktayım ve çoğu zamanda parası olmayandan para almamaktayım. Kefenin cebi yoktur diyorum ve rabbimizin rızası bana yeter diyorum. Görenler daktilo kullanmamı ve bilgisayar kullanmamamı garipsiyorlar. ‘Daktilonun yazısı hala geçerlimi, neden bilgisayara geçmediniz.’diye soruyorlar. ‘Kanun önünde de geçerli oluyor mu’ diye soruyorlar. Ben de tabii ki geçerli diyorum. Daktiloda devletin tanıdığı haktır diyorum. “ şeklinde konuştu.  

Tolga Şardağ - Veysel Korkmaz
 

 

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