Maçtan dakikalar
31. dakikada Ahmet Cebe'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
37. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Ziya'nın şutu farklı şekilde dışarı çıktı.
38. dakikada sol kanattan Ziya'nın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Hasan Kabze'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
41. dakikada ceza sahası dışında Carlos Fonte'yi düşüren Oumari kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
51. dakikada Ziya'nın pasında topla buluşan Adem Koçak'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Tomic direğin dibinde kontrol etti.
65. dakikada sağ kanattan Ziya'nın kullandığı serbest vuruşta müsait pozisyonda John Boye kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0
90. dakikada Leandro Barrios'un defansın arkasına attığı topta kaleci Tomic ile karşı karşıya kalan Ahmet Cebe yerden vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Osman Karakaş xx, Mehmet Kapluhan xx
Sivasspor: Tolgahan xx, Ahmet Cebe xxx, Oumari x, John Boye xxx, Ziya xxx, Adem Koçak xx, Galip Güzel xx, Beykan Şimşek x (Hasan Hatipoğlu dk. 43 x), Leandro Barrios xx, Ergin Keleş xx (Erkan dk. 56 x), Hasan Kabze x (Hakan dk.72 x)
Yedekler: Ali Şaşal, Çağatay, Kerim, Musa Sinan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Şanlıurfaspor: Tomic x, İsmail x, Ramazan x (Cemil dk. 45 x), Andrei Marc x, İzzet x, Mertcan x, Amin xx, Kaan x (Abdulaziz dk. 75 x), Alican x, Artun x, Batuhan Karadeniz x (Carlos Fortes dk. 7 x)
Yedekler: Sinan, Hasan Batuhan Artarslan, Fevzi, Şaban
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: John Boye (dk. 65), Ahmet Cebe (dk. 90) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Oumari (dk. 41) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Galip (Sivasspor), Kağan, Cemil, İsmail (Şanlıurfaspor)
Uğur Yiğit