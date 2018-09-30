Sivasspor Bursaspor CANLI İZLE| Sivas Bursa Canlı Skor Maç Kaç Kaç?

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Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor'u mağlup ederek çıkış yapmak istiyor. Süper Lig'e Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan ve daha sonra oynadığı 5 maçın tamamında sahadan beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, ligin 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Artık çıkışa geçmek isteyen yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan galip galibiyet çıkartmanın hesaplarını yapıyor. İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda yeşil-beyazlıların 11'e 10 galibiyetlerde üstünlüğü göze çarpıyor. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor, Bursa'ya hazır

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerimizde yapılan antrenman; ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 5'e top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan ekip taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekibip kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Antrenmanı Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Sivasspor ile Bursaspor Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında Pazar günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.







İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda yeşil-beyazlıların 11'e 10 galibiyetlerde üstünlüğü göze çarpıyor. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.