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Sivasspor evinde 92 bin kişiye oynadı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ligin ilk yarısında evinde oynadığı 9 karşılaşmayı 92 bin 33 biletli seyirci izledi.

Sivasspor evinde 92 bin kişiye oynadı

26 Aralık 2017 23:38

Maçlarını 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayan Demir Grup Sivasspor, ligde geride kalan 17 haftalık bölümde evinde 9 maça çıktı. Kırmızı-beyazlı ekibin bu maçlarını toplam 92 bin 33 taraftar tribünden takip etti. Yiğidolar Sivas'ta maç başına ortalama 10 bin 226 seyirciye oynadı.

Taraftarlar Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu en fazla ilk yarının son maçında 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında doldurdu. Bu müsabakada 16 bin 198 taraftar tribündeki yerini aldı. Sivasspor'un bu sezon en az seyirciye oynadığı maç ise 7 bin 640 kişiyle ligin 7. haftasındaki Antalyaspor maçı oldu.

Sivasspor'un TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamladığı geçen sezonda 17 iç saha maçını toplam 85 bin 769 taraftar takip etmiş ve maç başına 5 bin 44 seyirciye oynamıştı.

Sivasspor'un bu sezon evinde oynadığı maçlarda aldığı skorlar ve taraftar sayıları şöyle:

Hafta Karşılaşma Skor Geçiş Yapan Taraftar Sayısı

2. Hafta Demir Grup Sivasspor - Yeni Malatyaspor 2-0 9 bin 16
4. Hafta Demir Grup Sivasspor - Kayserispor 0-2 9 bin 512
6. Hafta Demir Grup Sivasspor - Göztepe 2-3 9 bin 554
7. Hafta Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor 3-1 7 bin 640
9. Hafta Demir Grup Sivasspor - Bursaspor 0-0 10 bin 155
11. Hafta Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor 2-1 9 bin 189
13. Hafta Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor 1-2 12 bin 154
15. Hafta Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 1-0 8 bin 615
17. Hafta Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş 2-1 16 bin 198

Uğur Yiğit
 

 

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