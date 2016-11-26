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Sivasspor evinde Es-Es’i devirdi

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Sivasspor sahasında Eskişehirspor’u 2-0 mağlup etti.

Sivasspor evinde Es-Esi devirdi

26 Kasım 2016 15:33

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada sağ kanattan Ziya’nın kullandığı köşe vuruşunda Boffin’in büyük hatasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Leandro Barrios meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

25. dakikada sağ kanattan Ziya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Oumari’nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

27. dakikada topla buluşan Burhan’ın ceza sahası içinde sert şutunu kaleci Boffin parmaklarının ucuyla müdahale ederek kornere gönderdi.

38. dakikada Hakan Arslan’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Leandro Barrios’un kafa vuruşu yandan auta çıktı.

41. dakikada İbrahim Öztürk’ün ceza sahasına gönderdiği uzun topa arka direkte kafayla dokunan Leandro Barrios meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

45+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Burhan’ın pasıyla topla buluşan Ergin’in şutu kaleci Boffin’den döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

58. dakikada Burhan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu iyi kontrol eden Ergin yerden düzgün bir vuruşla kaleci Boffin’in yanından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

58. dakikada Sivasspor’un golünden sonra hakem Mete Kalkavan’a yoğun itirazlarda bulunan Eskişehirspor teknik direktörü Alpay Özalan hakem tarafından tribüne gönderildi.

68. dakikada Erkan’ın sağ kanattan ortasında Bruno’nun müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal kornere gönderdi.

70. dakika Boye’nin ceza sahasına elle müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Ofoedu’nun kullandığı penaltıyı kaleci Ali Şaşal kurtardı.

76. dakikada Ergin’in sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Leandro Barrios’un kafa vuruşunu kaleci Boffin kornere gönderdi.

KÜNYE

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdem Bayık xx, Esat Sancaktar xx

Sivasspor: Ali Şaşal xxx, İbrahim Öztürk xx, Oumari xx, Boye xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Yiğit x (Adem dk. 55 x), Galip xx (Hasan Hatioğlu dk. 88 ?), Leandro Barrios xxx, Burhan xxx (Erkan Kaş dk. 80 x) Ergin xxx

Yedekler: Tolgahan, Kerim, Ahmet, Hasan Kabze

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Eskişehirspor: Boffin x, Kamil Ahmet x, Hakan Çinemre x, Uğur x, Tarık Çamdal x, Erkan Zengin x (Ramazan dk. 78 x), Kaan x, Hürriyet x, Hasan Hüseyin x (Ofoedu dk. 55 x), Axel Meye x, Bruno x

Yedekler: Kayacan, Berkay, Dorukhan, Mehmet, Akaminko

Teknik Direktör: Alpay Özalan

Goller: Leandro Barrios (dk. 21) Ergin (dk. 58) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Oumari, Galip, Leandro Barrios (Sivasspor), Axel Meye, Bruno, Kamil Ahmet (Eskişehirspor)


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