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Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor İstanbul'da yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

18 Kasım 2017 18:10

Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. İdmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. 

Uğur Yiğit
 

Etiketler: Demir Grup Sivasspor, fenerbahçe

 

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