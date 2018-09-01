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Sivasspor Gabriel Torje ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Rusya Premier Lig’i ekiplerinden Akhmat Grozny forma giyen Gabriel Torje ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor Gabriel Torje ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

01 Eylül 2018 10:04

Sivasspor Kulübü Resmi İnternet Sitesi üzerinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Rusya Premier Lig’i ekiplerinden Akhmat Grozny forma giyen Gabriel Torje ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. 

TORJE KİMDİR?

Kırmızı beyazlı ekibin renklerine kattığı Torje; 22 Kasım 1989’da Romanya’nın Timişoara kentinde dünyaya geldi. Ülkesinin Politehnica Timisoara takımda futbola başladı. Ardından Dinamo Bükreş’e transfer olan Torje sırasıyla Udinese, Granada, Espanyol takımlarında forma giydi. Torje 2014 yılında A. Konyaspor’a transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından Osmanlıspor’da da forma giyen 28 yaşındaki sporcu sonrasında Akhmat Grozny’ye tranfer oldu. 1 sezon sonra Kardemir Karabükspor’a transfer olunduktan sonra ülkesinde Dinamo Bükreş’e transfer oldu. Torje son olarak geçtiğimiz sezon Rusya’da Akhmat Grozny takımında kiralık olarak forma giydi. Torje sağ kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.
Öte yandan ülkesinin milli takım formasını 56 kez giyen Torje 11 kez de gol sevinci yaşadı.

Uğur Yiğit

 

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