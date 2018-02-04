Sivasspor Galatasaray Canlı İzle ! Sivas GS CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

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Sivasspor ile Galatasaray 24. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de yarın oynayacağı Demir Grup Sivasspor ile 24. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 16’ya 3 galibiyet üstünlüğü var.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’de deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 41 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlikle aldığı 27 puanla 8. sırada bulunuyor.

24. randevu

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 16 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 49 golüne, Sivasspor 24 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.

Terim ile 6 maçtır kaybetmiyor

Teknik Direktör Fatih Terim’in gelişi ardından ivme kazanan Galatasaray, ligde son 3 karşılaşmadan 3 puanla ile ayrıldı. Terim’in öğrencileri 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adamla birlikte deplasman fobisini de kırmıştı. Tudor döneminde üst üste 4 deplasmandan puan çıkaramayan Galatasaray, Terim başında olduğu Kayserispor deplasmanında rakibini mağlup etmişti.

Gomis takımı sırtlamaya devam ediyor

Galatasaray’ı Süper Lig’de Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis sırtlıyor. Yıldız futbolcu bir haftalık sakatlığından ardından geçtiğimiz hafta Osmanlıspor maçında oyuna sonradan girmişti. Yıldız futbolcu 81. dakikada oyuna dahil olurken, 88. dakikada golünü de attı. Gomis, ligde geride kalan 19 haftada rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Fransız golcü, ligin ilk yarısındaki müsabakada da 1 gol kaydetmişti.

Muslera ve Feghouli kart sınırında

Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesinde kaleci Fernando Muslera ile Sofiane Feghouli sarı kart sınırında bulunuyor. Muslera ve Feghouli sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’ndaki Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Takım tek eksiği olan Brezilyalı futbolcu Fernando'nun ise sakatlığı devam ediyor. Fernando'nun tedavisi Portekiz'de sürüyor.

Nagatomo, 21 kişilik maç kadrosunda olacak

Ara transfer döneminde takıma tek takviye yapan sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen Japon sol bek Yuto Nagatomo’yu kadrosuna katmıştı. Sivasspor maçına 11 çıkması beklenmeyen Nagatomo, 21 kişilik maç kadrosunda yer alacak.

Düdük Fırat Aydınus’ta

İki takım arasındaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgür Yankaya görev alacak. Aydınus, Galatasaray’ın bugüne kadar 43 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 21 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 13 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fırat Aydınus son olarak Galatasaray’ın 2 Aralık 2017’de 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı.

Sivasspor Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Sivasspor Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz izlenebilir mi?

Sivasspor Galatasaray maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Sivasspor, Galatasaray için hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig´in 20. haftasında konuk edeceği Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı idman ile tamamladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, iki grup halinde yapılan top çalışması ile sürdü. İdman yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdi.

İdmanın ardından oyuncular tesiste kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

Nagatomo, Sivas maçı kamp kadrosuna alındı

Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın oynayacağı Sivasspor maçının kamp kadrosu oldu. Kadroda yeni transfer Japon futbolcu Yuto Nagatomo da yer aldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, yeni transfer Yuto Nagatomo'yu da kamp kadrosuna dahil etti.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."

