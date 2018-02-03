Sivasspor ile Galatasaray 24. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’de deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 41 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlikle aldığı 27 puanla 8. sırada bulunuyor.

24. RANDEVU

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 16 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Galatasaray’ın 49 golüne, Sivasspor 24 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.

TERİM İLE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Teknik Direktör Fatih Terim’in gelişi ardından ivme kazanan Galatasaray, ligde son 3 karşılaşmadan 3 puanla ile ayrıldı. Terim’in öğrencileri 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adamla birlikte deplasman fobisini de kırmıştı. Tudor döneminde üst üste 4 deplasmandan puan çıkaramayan Galatasaray, Terim başında olduğu Kayserispor deplasmanında rakibini mağlup etmişti.

GOMİS TAKIMI SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ı Süper Lig’de Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis sırtlıyor. Yıldız futbolcu bir haftalık sakatlığından ardından geçtiğimiz hafta Osmanlıspor maçında oyuna sonradan girmişti. Yıldız futbolcu 81. dakikada oyuna dahil olurken, 88. dakikada golünü de attı. Gomis, ligde geride kalan 19 haftada rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Fransız golcü, ligin ilk yarısındaki müsabakada da 1 gol kaydetmişti.

MUSLERA KART SINIRINDA

Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesinde kaleci Fernando Muslera sarı kart sınırında bulunuyor. Muslera, sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’ndaki Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Takım tek eksiği olan Brezilyalı futbolcu Fernando’nun ise sakatlığı devam ediyor. Fernando’nun tedavisi Portekiz’de sürüyor.

NAGATOMO, 21 KİŞİLİK MAÇ KADROSUNDA OLACAK

Ara transfer döneminde takıma tek takviye yapan sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen Japon sol bek Yuto Nagatomo’yu kadrosuna katmıştı. Sivasspor maçına 11 çıkması beklenmeyen Nagatomo, 21 kişilik maç kadrosunda yer alacak.

DÜDÜK FIRAT AYDINUS’TA

İki takım arasındaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgür Yankaya görev alacak. Aydınus, Galatasaray’ın bugüne kadar 43 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 21 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 13 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fırat Aydınus son olarak Galatasaray’ın 2 Aralık 2017’de 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı.

OĞUZHAN ORT