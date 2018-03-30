Sivasspor Karabükspor Canlı İzle (Bein Sports,LİG TV) Sivas Karabük CANLI Skor

Sivasspor Karabükspor canlı izle ! Sivasspor Karabükspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Sivasspor Karabükspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Sivasspor Karabükspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Sivasspor Karabükspor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 26 maçta 11 galibiyet,5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 38 puanla 8.sırada yer alan Sivasspor oynadığı son 26 karşılaşmada 3 galibiyet,3 beraberlik ve 20 mağlubiyet ile 12 puanla son sırada yer alan Karabükspor ile karşılaşıyor.Sivasspor Karabükspor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Sivasspor Karabükspor maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Ünal Karaman: “Ben buraya hikayeden gelmedim”

Kardemir Karabükspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Ünal Karaman, içinde bulundukları durumu hazmedemediklerini söyleyerek, “Ben buraya hikayeden gelmedim” dedi.

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında cuma günü deplasmanda konuk olacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Çamlık Tesisleri'nde sürdürdü. İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan takımın yeni teknik direktörü Ünal Karaman, takımın bulunduğu noktanın çok hazmedilebilecek bir nokta olmadığını kaydederek, “İnşallah güç birliği oluşturacağız. Yapabileceklerimizin en iyisini yapacağız. Oyuncuların da saha içinde en iyisini yapmalarını bekleyeceğiz. İlerleyen haftalara ve gelecek yıla bizi en iyi noktaya taşıyabilecek hangi nokta olursa onun hazırlığında olacağız. Yapmış olduğumuz hazırlıklar kısa, orta ve gelecekte karakter ve yetenek olarak hangi arkadaşlarımız bizlerle olacaksa onları tanıma gayreti içinde olacağız. Biz burada her şeyi bilen yapısında değil, alabilen olursa ilham veren boyutta kendimizi göreceğiz. Futbolcu arkadaşlarımızla bu bilinç içinde olacağız. Öğretmen modundayız aynı zamanda öğrenciliğimiz de devam edecek. İnşallah son ana kadar verebileceğimiz mücadele ve yetenek neyse mesai saat mefhumu olmaksızın hizmete devam edeceğiz” dedi.

“Kötü durumda olabiliriz ama...”

Teknik olarak çok iyi durumda olmadıklarını vurgulayan Karaman, “Arkadaşlar da bizler de bunun farkındayız. Bu takım kimyası ve mühendisliği çok farklı bir şey. Bu bir eleştir değildir, daha önceki yönetimin hesaplaması dahilinde yapılmış bir programlamadır. Biz buna saygı duyuyoruz. Elimizdeki malzeme ve arkadaşlarımız bu. Biz bunun üzerindeki külü nasıl atıp köz haline getiririz onun hesabı içinde olacağız. O yangını samimi olarak yüreğinde hissederek mücadeleyi verecek kimlerse onların hazırlığı içinde yapacağız. Ben buraya hikayeden gelmedim. Burası layloylom günleri değil. Benim ne kendim ne yönetim ne de sporcularım adına böyle bir şeyi kabullenmem söz konusu değildir. Kötü durumda olabiliriz ama bu havlu atmak anlamına gelmez. Her maça giderken kötüyüz şöyle olacak böyle olacak demek değil. Biz var olan hazırlığımızı en üst seviyede yapacağız. En iyi seviyeye ve mücadele verme adına antrenmanları yapacağız. Motivasyon olarak güçlü bir şekilde sahaya kendimizi çıkartmaya gayret göstereceğiz. İnşallah ligi böyle tamamlayacağız. Oyuncuların bir an öce bizleri tanıması gerekiyor. Burada takım disiplini olacak. Biz bunu sevgiyle yıllar yılı yaptık ve bu bizim en büyük silahımız olacak. Burada faşizan baskı yok, burada dostluk kucaklaşması var. Aldığımız paranın karşılığında bir helallik almamız gerekecek. Ben burada hedeflerini bitirmiş oyuncu görmek istemem. O bilinç içinde arkadaşımız olacak olursa da biz onlarla konuşup gereğini yapacağız. Saha içerisinde eksik yönlerini kapatıp, iyi yönlerini de arttırıp daha çok geliştirip mücadele eden bir takım değerlendirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Sivasspor Karabükspor nasıl canlı izlenir?

Sivasspor Karabükspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sivasspor Karabükspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Sivasspor Karabükspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Aybaba: "Rakibin durumuna bakmadan oynayacağız"

Ligde oynadıkları her maça aynı motivasyonla hazırlandıklarını ve Kardemir Karabükspor karşılaşması için de aynı şeylerin geçerli olduğunu söyleyen Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Rakiplerin puan sıralamasında durumuna konumuna bakmadan herkese karşı aynı ciddiyetle, özveriyle, disiplinle hazırlanıyoruz. Bu da öyle bir maçlardan bir tanesi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma, pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. İdmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Medjani, Bifouma, N'Dinga, Saivet ve Cyriac katılmazken, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Ziya Erdal ise takımdan ayrı çalıştı.

Teknik Direktör Samet Aybaba, Karabükspor maçına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim takım olarak futbola bakış açımızda rakiplerin puan sıralamasında durumuna konumuna bakmadan herkese karşı aynı ciddiyetle, özveriyle, disiplinle hazırlanıyoruz. Bu da öyle bir maçlardan bir tanesi. Bu maçlara çok ciddi bakmak lazım. Rehavet denilen şey bizim takımımızda yok ama küçük de olsa uyarmak lazım. Zor maç olacak. İyi, baskılı oynayıp skoru elde etmek istiyoruz. Ama futbol bu içerisinde bir sürü şey var. Her şeye hazırlıklıyız. İki haftadır iyi oyunumuzu puan sıralamasına yansıtamadık. Artık oraya da yansıtmak istiyoruz" dedi.



