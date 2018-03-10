Sivasspor Kasımpaşa Canlı İzle ! Sivas Kasımpaşa CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

Sivasspor Kasımpaşa şifresiz canlı izle ! Sivasspor Kasımpaşa karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Sivasspor Kasımpaşa şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Sivasspor Kasımpaşa maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 24 maçta 11 galibiyet,4 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 37 puanla 6.sırada yer alan Sivasspor, oynadığı son 24 karşılaşmada 8 galibiyet,6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 30 puanla 12.sırada bulunan Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sivasspor Kasımpaşa maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Sivasspor Kasımpaşa maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Aybaba: "Lige maç maç bakıyoruz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bir hedef koymuştuk yukarılarda duralım, hatta hedef olan bir yerde bitirelim sezonu diye ona doğru gidiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 25. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Arouna Kone takımdan ayrı salonda çalıştı. Brezilyalı yıldız Robinho'nu neşeli tavırları dikkat çekti.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, deplasmanda 4-1 kazandıkları maçla ilgili olarak, "İlk yarısı biraz kötü, ikinci yarısı daha kontrolümüzde, daha çabuk çıkarak istediğimiz şeyleri uygulayarak kazandığımız bir maç. Bize büyük moral verdi. Bir hedef koymuştuk yukarılarda duralım, hatta hedef olan bir yerde bitirelim sezonu diye ona doğru gidiyoruz. Maç maç bakmamız lazım. Önümüzde çok ciddi bir rakip var. Deplasmanda çok iyi oynuyorlar. Çabuk atağa çıkıyorlar. Önce onları durdurup sonra biz çabuk atak yapmamamız lazım. Bizim için zor bir maç olacak. Şimdiden hazır olup çok ciddi konsantrasyon ile seyircimiz de desteğiyle maçı kazanıp önümüzdeki maçların analizlerine bakmamız lazım" dedi.

Lige maç maç baktıklarını ifade eden Aybaba, "Şimdi 6. sıradayız. Futbol bu biliyorsunuz kazandıkça bakıp nerede olduğunuzu, nereyi hedeflediğinizi görmek daha mantıklı bence. Oyuncuları da fazla strese sokmaya gerek yok. Kasımpaşa maçında seyirci desteğini bekliyoruz. Bu takım artık bazı şeyleri hak ediyor. Sivas'ı, Sivasspor'u sevenler bu oyunculara hak ettiği şeyi versinler" diye konuştu.

Sivasspor Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?

Sivasspor Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sivasspor Kasımpaşa maçı şifresiz izlenebilir mi?

Sivasspor Kasımpaşa maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

