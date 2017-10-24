Diğer
Kategoriler

Sivasspor kupada da iddialı

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligde olduğu kadar kupada da iddialı olduklarını söyledi.

Sivasspor kupada da iddialı

24 Ekim 2017 15:47
Sivasspor kupada da iddialı - Tıkla İzle

Sivasspor çarşamba günü evinde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde sürdürdü. İdman sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aybaba, ligde olduğu kadar kupada da iddialı olduklarını belirtip, “Önümüzde bir kupa maçı var. Kupada da iddialıyız. Sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Futbol bu. Tüm rakipleri ciddiye almak lazım. Rakibin Sivas’ta vitrin maçı olacak. Onlar daha çok isteyecekler. Bizim oyuncularımız da onlar kadar isteyip, kaliteleri ve tecrübeleri ile maçı kazanmaları gerekiyor. Ardından Karabük maçı var. Biraz sallanan bir takım. Ama yetenekli oyuncuları var. Biz de iyi bir takımız. Çok iyi maç olacak diye düşünüyorum. Bu maçı kazanıp yukarılarda kalmak için her şeyi deneyeceğiz” dedi.

Sivasaspor çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakaları kapsamında Kızılcabölükspor’u evinde ağırlayacak. 

Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

Etiketler: Sivasspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç