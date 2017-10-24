Sivasspor kupada da iddialı

Sivasspor çarşamba günü evinde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde sürdürdü. İdman sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aybaba, ligde olduğu kadar kupada da iddialı olduklarını belirtip, “Önümüzde bir kupa maçı var. Kupada da iddialıyız. Sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Futbol bu. Tüm rakipleri ciddiye almak lazım. Rakibin Sivas’ta vitrin maçı olacak. Onlar daha çok isteyecekler. Bizim oyuncularımız da onlar kadar isteyip, kaliteleri ve tecrübeleri ile maçı kazanmaları gerekiyor. Ardından Karabük maçı var. Biraz sallanan bir takım. Ama yetenekli oyuncuları var. Biz de iyi bir takımız. Çok iyi maç olacak diye düşünüyorum. Bu maçı kazanıp yukarılarda kalmak için her şeyi deneyeceğiz” dedi.

Sivasaspor çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakaları kapsamında Kızılcabölükspor’u evinde ağırlayacak.

Onur Erden - Veysel Korkmaz

