Sivasspor Osmanlıspor canlı izle şifresiz bein sports ! Sivas Osmanlı canlı skor

Sivasspor Osmanlıspor şifresiz canlı izle ! Sivasspor Osmanlıspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Sivasspor Osmanlıspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Sivasspor Osmanlıspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Sivasspor Osmanlıspor maçı canlı izleme yolları. Süper Ligde oynadığı son 21 maç sonucunda 9 galibiyet,4 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 31 puan ile 8.sırada yer alan Sivas, oynadığı son 21 maç neticesinde 5 galibiyet,4 beraberlik,12 mağlubiyet ile 19 puanla 17.sırada bulunan Ankara ekibi Osmanlı ile karşılaşıyor. Sivasspor Osmanlıspor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Sivasspor Osmanlıspor Maçı canlı izleme yolları ve şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte mücadele hakkında tüm detaylar…





Aybaba: “Ligi yukarıda bitirme hedefimiz var”

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba, ligi üst sıralarda bitirme hedefleri olduğunu vurguladı.

Ligde son olarak deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, hafta sonu evinde oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

Aybaba: "Geliştirdiğimiz şeyleri daha üst düzeye çıkarmamız lazım"

Teknik Direktör Samet Aybaba oyun anlamında bir şeyleri daha geliştirdiklerini ifade ederek, “Futbol bu ama galip de gelebilirdik öncesinde de dediğiniz gibi deplasman zor deplasman ama oyun içinde bir şeyleri iyi geliştirdiğinizde, bir şeyleri iyi yaptığınızda karşılığı daha farklı olsun diye bekliyorsunuz. Bizim oyuncularımız artık bir şeyleri doğru yapmayı öğrendi. Osmanlı maçı var kadro kalitesi iyi bir takım zaman zaman bazı takımlar bazı zorlukları yaşıyor. Ligde o takımlardan bir tanesi ve bizim için en zor maçlardan bir tanesi. Oyuna iyi konsantre olmamız lazım geliştirdiğimiz şeyleri daha üst düzeye çıkarmamız lazım. Geliştirdiğimiz şeyleri daha üst düzeye çıkarmamız lazım" dedi.

“Zor bir maç olacak”

Teknik Direktör Samet Aybaba önlerindeki maçı kazanıp yukarıdaki yukarlardaki takımların arasında bir yerde bulunmak istediklerini belirterek, ” Ligi yukarıda bitirelim hedefimiz var. Onların da lig le ilgili sıkıntıları var. Zor bir maç olacak. Taraftarımızın desteği gün geçtikçe artıyor. Kayseri de inanılmaz bir destek vardı. Kendilerine Kayseri maçı için teşekkür edip buradaki maçta da bizi aynı şekilde desteklemelerini bekliyoruz" dedi.

Kayserispor maçında sağlık sorunu yaşayan Aroune Kone’nin sağlık durumu sorulduğunda ise Teknik Direktör Samet Aybaba futbolcunun cumaya kadar kontrollü çalışacağını ve ondan sonra durumunun değerlendirileceğini söyledi. Isınma hareketlerinin ardından ardından çift kale maçla hafta sonu oynanacak Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edildi.

Sivasspor Osmanlıspor nasıl canlı izlenir?

Sivasspor Osmanlıspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Sivasspor Osmanlıspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Sivasspor Osmanlıspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.



