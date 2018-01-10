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Sivasspor, Paul Papp'ı kadrosuna kattı

Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'dan stoper Paul Papp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, Paul Pappı kadrosuna kattı

10 Ocak 2018 18:03

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor forması giyen Paul Papp ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Papp, stoper mevkinin yanı sıra sağ ve sol bekte de görev yapabiliyor.

Romanya'nın Dej kentinde dünyaya gelen 28 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Unirea Dej takımında futbola başladı. Ardından Vaslui, Botosani, Farul, Chievo Verona, Astra Giurgiu, Steaua Bukarest ve FC Wil 1900 gibi takımlarının da formasını terleten Papp, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olmuştu. Başarılı futbolcu, kırmızı-mavili ekipte ligin ilk yarında 14 kez forma giydi. Kariyerinde 226 maça çıkan Paul Papp, bu süreçte 16 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Çeşitli kademelerde 20 kez de Romanya Milli Takımı'nda da oynayan Papp, 3 defa fileleri havalandırdı.

Romen oyuncu, imzaların atılmasının ardından takımın Antalya kampına katılarak çalışmalarına başladı.

Uğur Yiğit
 

 

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