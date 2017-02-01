TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Sivasspor ara transfer döneminde Antalyaspor'dan Rıdvan Şimşek, Boluspor'dan Emre Kılınç, Tokatspor'dan Gökhan Süzen, NK Olimpija'dan Dejan Kelhar, FC Sion'dan Theofanis Gekas ve Anadolu Üsküdar'dan ise Ümit Karaal'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı ekip Çağatay Çeken, Korcan Çelikay, Hasan Kabze, Musa Sinan Yılmazer ve Beykan Şimşek ile yollarını ayırırken, Erkan Kaş kiralık olarak Kayserispor'a, Joan Oumari ise bonservisiyle Dubai ekiplerinden Al Nasr'a transfer oldu.

Uğur Yiğit