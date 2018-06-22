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Sivasspor, Uğur Çiftçi'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, Uğur Çiftçiyi kadrosuna kattı

22 Haziran 2018 20:13

Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ile Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aslen Sivaslı olan Uğur Çiftçi 4 Mayıs 1992'de dünyaya geldi. 2006 yılında futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan ve kariyerinin önemli bir kısmını burada geçiren Uğur Çiftçi kısa bir Hacettepe macerasının ardından yeniden kırmızı-siyahlı kulübe döndü ve takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Defansın solunda görev yapan Uğur kariyerinde çıktığı 264 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki sporcu 6 kez de A Milli Takımı'nın formasını giydi. Sivasspor yeni transferini hazırladığı video ile duyurdu.  

Uğur Yiğit
 

 

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