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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'e tekrar yükselen Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

21 Temmuz 2017 09:58

Kırmızı-beyazlı ekip Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik heyet ve futbolcuların bir hayli keyifli olduğu gözlenen antrenman ısınma koşusu ile başladı, kondisyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. Ardından 2'şerli gruplar halinde pas ve şut idmanı yapan futbolcular çift kale maçla çalışmayı tamamladı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Ali Şaşal Vural yer almadı. 

Uğur Yiğit

Etiketler: Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları


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