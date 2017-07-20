Diğer
Kategoriler

Sivasspor'a İsveçli stoper

Sivasspor, 31 yaşındaki İsveçli stoper Mattias Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspora İsveçli stoper

20 Temmuz 2017 16:59

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında İsveç'in Göteborg takımında forma giyen İsveçli defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 3 Ocak 1986'da İsveç'in Hestra kentinde dünyaya gelen tecrübeli futbolcu Husqvarna takımında futbola başladı. Ardından Göteborg'a transfer oldu. Daha sonra Rosenborg ve Panathinaikos'a takımlarına transfer olan Bjarsmyr 2012 yılından beri Göteborg forması giyiyordu. Kariyerinde 286 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 9 gol ve 9'da asist yaptı. 

Uğur Yiğit

Etiketler: İsveçli stoper, Sivasspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!