Sivasspor'da Henri Saivet sözleşmeyi imzaladı

Ara transfer döneminin son gününde Demir Grup Sivasspor, Henri Saivet'i kadrosuna kattı. Saivet için Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde imza töreni düzenlendi. 26 Ekim 1990'da Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Saivet, Fransa'da Bordeaux takımında futbola başladı. Ardından SCO Angers'e kiralanan Saivet Bordeaux'a döndüğünde A takıma yükseldi.

11 Ocak 2016'da İngiltere'nin Newcastle United takımına transfer olan Senegalli sporcu 2016 Ağustos ayında yeniden Fransa'nın yolunu tuttu ve Saint-tienne'e kiralandı. Sezon başında tekrar İngiltere'ye dönen futbolcu, sezonun ilk yarısında Newcastle United'ta 7 kez forma şansı buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Uğur Yiğit



