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Sivasspor’u yabancıları sırtladı

Süper Lig’in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Sivassporu yabancıları sırtladı

19 Ağustos 2017 23:54

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağ kanattan Barazite’nin ceza sahasına ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Eren meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

23. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan, pasını Rıdvan’a aktardı. Onun sağ ayağının dışıyla vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada sol kanattan Elderson’un ceza sahasına ortasında Kone’nin kafa vuruşu yerden sekip üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

67. dakikada Kone’nin pasında sağ kanattan hareketlenen Leandro ceza sahası sağ çaprazından yerden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

72. dakikada sağ kanattan Aytaç’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Barazite’nin şutu direkten döndü.

76. dakikada Cyriac’ın sol kanattan pasında topla buluşan Emre’nin ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

80. dakikada ceza sahası içinde Cyriac ile duvar pası yapan Emre kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

82. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda sağ kanattan Rıdvan’ın ceza sahasına ortasında Cyriac’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Demir’in şutu yandan auta çıktı.

---KÜNYE---

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Serkan Çınar xxx, İsmail Şencan xxx, Erdem Bayık xxx

Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Elderson xx, Dyakov xxx, Bjarsmyr xx, Rıdvan xx, Hakan Arslan xx, Mert Hakan xx (Leandro dk. 58 xx), Auremir xx (Galip dk. 64 x), Emre xx, Cyriac xx, Kone xxx (Muhammet Demir dk. 87 ?)

Yedekler: Tolgahan, Kerim, İbrahim, Hakan Bilgiç, Cem, Muhammed Furkan, Serhat

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Cissokho x, Murat Akça xx, Yalçın xx, Chebake x, Boutaib x, Murat Yıldırım x (Pereira dk. 60 x), Azubuike x, Eren x (Aytaç dk. 60 x), Dia x, Barazite x (Dening dk. 74 x)

Yedekler: Ertaç, Emre Selen, Sadık, Sincere, Rahman

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Kone (dk. 41), Leandro (dk. 67) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Elderson, Kone, Galip (Demir Grup Sivasspor), Azubuike, Murat (Evkur Yeni Malatyaspor)

(Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu - Veysel Korkmaz / İHA)

Etiketler: Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor


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