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Sivasspor'un vazgeçilmezi Arouna Kone oldu

Sivasspor'un sezon başında İngiltere'nin Everton takımından transfer ettiği Arouna Kone ligin ilk yarısında takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Fildişi Sahilli yıldız oyuncu 17 maçın tamamında 1493 dakika forma giyerken 8 gol atıp 3 de asist yaptı.

Sivassporun vazgeçilmezi Arouna Kone oldu

26 Aralık 2017 23:40

Kırmızı-beyazlı ekibin oynadığı 17 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan yıldız oyuncu bu maçların 13'ündü 90 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Kone, 1493 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Akhisarspor maçlarında ise oyundan çıkarıldı.

Kone bu maçlarda 8 gol atarak takımın en golcü ismi olurken, 3 de asist üretti. Fildişi Sahilli oyuncu ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir mücadelesinin 90. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kırmızı-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Cem Özdemir, defans oyuncusu John Boye ve kaleci Ali Şaşal Vural ise ligde hiç süre almadı.

Bjarsmyr takip etti

Kone'yi 16 maçta forma giyerek 1440 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Mattias Bjrsmyr takip etti. Orta saha oyuncusu Emre Kılınç 16 maçta 1424 dakika sahada kalarak 3'üncü sırada yer aldı. Orta saha oyuncusu Hakan Arslan 17 maçta 1357 dakika, Auremir 16 maçta 1288 dakika, kaleci Sergio Rochet 14 maçta 1260 dakika, Ziya Erdal da 14 maçta 1113 dakika forma şansı buldu.

Sivasspor'da futbolcuların oynadığı maç sayıları ve süreleri şöyle:

Futbolcu Maç sayısı Süre

Arouna Kone 17 1493
Mattias Bjarsmyr 16 1440
Emre Kılınç 16 1424
Hakan Arslan 17 1357
Auremir Evangelista 16 1288
Sergio Rochet 14 1260
Ziya Erdal 14 1112
Delvin N'Dinga 11 957
Thievy Bifouma 12 945
Sergiy Rıbalka 14 939
Vitali Dyakov 11 916
Carl Medjani 11 767
Rıdvan Şimşek 12 645
Mert Hakan Yandaş 12 583
Elderson 7 458
Tolgahan Acar 3 270
Leandrinho Barrios 4 238
Gohi Bi Cyriac 7 234
Hakan Bilgiç 6 205
Muhammet Demir 8 172
Galip Güzel 5 154
Ergin Keleş 2 6 

Uğur Yiğit
 

 

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