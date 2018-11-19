Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Sezona Tamer Tuna yönetiminde başlayan DG Sivasspor, başarısız sonuçların ardından ligin 11. haftasında 42 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Beşiktaş maçına çıkan takımın başında yardımcı antrenör Hakan Keleş, yönetim tarafından teknik direktörlük görevine getirildi. Keleş'in yardımcılıklarını Muhammed Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni hocasını hazırladığı video ile sosyal medyadan duyurdu.

HAKAN KELEŞ KİMDİR?

Sakarya'da 8 Ocak 1972 tarihinde dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur Demir Grup Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.