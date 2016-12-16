Ligde geride kalan 14 haftada topladığı 24 puanla 5'inci sırada yer alan Sivasspor 14 puanla 14'üncü sırada bulunan Bandırmaspor'un konuğu olacak. Bu sezon ligde deplasmanda 7 maça çıkan Sivasspor bu maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3'de mağlubiyet aldı. 7 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Ev sahibi Bandırmaspor ise bu sezon evinde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2'de mağlubiyet aldı. Balıkesir temsilcisi bu maçlarda 8 gol atarken 6 gol yedi.

Ligde oynadığı son 3 maçtan sahadan galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip son olarak geçtiğimiz hafta evinde Göztepe'yi 3-0, Bandırmaspor ise deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda saat 13.00'te oynanacak mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş, Oğuz Terzi ve Şeref Taştan yapacak.

Uğur Yiğit

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