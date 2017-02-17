İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 9, Doğanşar'da 5, Gürün'de 36, Kangal'da 20, Koyulhisar'da 10, Şarkışla'da 4, Ulaş'ta 3, Yıldızeli'nde 6, Zara'da ise 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri olarak merkez ve ilçelerde 32 adet greyder, 11 adet dozer, 28 adet destek aracı, 19 adet yükleyici, 8 adet kar bıçaklı kamyon, 3 adet rotatif ve 211 personel ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uğur Yiğit

