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Sivas'ta 137 kaçak göçmen yakalandı

Sivas'ın Gölova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde yolcu otobüsünde 137 kaçak göçmen yakalandı.

Sivasta 137 kaçak göçmen yakalandı

18 Ocak 2018 17:18

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında Gölova ilçesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapıla aramada kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 107 Afganistan, 23 Pakistan, 4 Bangladeş ve Eritre uyruklu olmak üzere toplam 137 yabancı uyruklu şahıs ile bu şahıslara organizatörlük yapan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Organizatörlük yapan şahıs gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Olayda kullanılan otobüse el konulurken, araç sürücüsü ve sahibine toplam 38 bin 471 lira idari para cezası uygulandı. 

Uğur Yiğit

Etiketler: göçmen, Sivas

 

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