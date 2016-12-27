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Sivas'ta 18 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası başladı

Sivas'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivasta 18 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası başladı

27 Aralık 2016 11:17

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda haklarında dava açılan aralarında doktor ve akademisyenlerin bulunduğu 10'u tutuklu 18 kişinin yargılanmasına başlandı. Operasyon kapsamında tutuklanan Ümit Erkan V., Adnan G., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Ali Feyzullah Ş., Ferruh B., Fikret Ö., Erol P., Durmuş T., tutuksuz yargılanan Yıldırım T., Selim Y., Ferda T., İsmail Önder U., Alpaslan B. ve aranan sanıklar Harun D., Veysel T. ile Ramazan B. hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından iddianame hazırlanarak dava açıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.00'da başlayan davaya tutuklu sanıklar, tutuksuz yargılanan sanıklar, avukatlar ve sanıkların aileleri katıldı.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor
Sanıklar hakkında hazırlanan ve 31 Kasım'da kabul edilen iddianamede silahlı terör örgütüne üye olmaktan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Duruşma öncesi polis ekipleri Sivas Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Adliye çevresinde arama noktaları oluşturularak adliyeye girenler polis ekipleri tarafından arandı. Tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemiyle cezaevi aracıyla adliyeye getirildi. Duruşma salonuna sanıkların yakınları da polis ekipleri tarafından arandıktan sonra alındı.  

Uğur Yiğit


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