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Sivas'ta 3 bin 157 trafik kazasında 87 kişi öldü

Sivas'ta il genelinde 2015 ve 2016 yıllarında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 3 bin 157 adet trafik kazasında 87 kişi hayatını kaybederken 6 bin 788 kişi yaralandı.


16 Aralık 2016 10:43

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, Sivas merkez ve ilçelerde meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Gürbüz yaptığı açıklamada meydana gelen trafik kazası sayısında azalma olduğunu belirterek,"Sivas'ta polis sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 2016 yılında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 oranında azalma olduğu, Sivas ili polis ve jandarma sorumluluk alanında ise 2016 yılında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 azalma olduğu, ölümlü kazaların şehir dışında yoğunlaştığı görülmektedir." dedi.

Yaralamaları kazaları da değerlendiren Gürbüz, "2016 yılında Sivas ili polis sorumluluk alanında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 oranında artış olduğu, polis ve jandarma sorumluluk alanında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 oranında artış olduğu görülmektedir." diye konuştu. 

Uğur Yiğit

Etiketler: kaza, Sivas


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