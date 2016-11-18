Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 hafta önce Sivas merkezli Antalya, Afyonkarahisar, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'ye finansal kaynak sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 30 iş adamından 8'i daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Celil Ç., Yakup U. ve Ali H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.T., A.A., A.K., S.G. ve M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan işadamlarının ardından soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Uğur Yiğit