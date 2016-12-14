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Sivas’ta 3 yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Sivas’ta Seyfebeli-Hafik arasında bulunan Gökdin köyü yakınlarında yoğun buzlanma ve tipi nedeniyle 3 yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazalarda 25 kişi yaralandı.

Sivasta 3 yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

14 Aralık 2016 14:01

Saat 10.00 sularında meydana gelen ilk kazada Bursa’dan Erzurum’a giden Kamil Yeşilyurt yönetimindeki 16 KE 577 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu ve 1 muavin yaralandı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İzmir’den Erzurum’a giden yaşar Değirmencioğlu yönetimindeki 34 EG 0510 yolcu otobüsü de kazanın yaklaşık 200 metre ilerisinde devrildi. Kazada otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

İzmir’den Erzurum’a giden Adnan Uçan (50) yönetimindeki 34 MKG 35 plakalı yolcu otobüsü ise 34 EG 0510 plakalı otobüsün hemen önünde şarampole devrildi. Araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.

Meydana gelen kazalarda yaralanan toplam 25 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, 3 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Sivas Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler Seyfebeli Geçidine giden zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Bazı sürücüler zincir takarak yola devam etti.

Etiketler: Seyfebeli Hafik, Sivas trafik kazası


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