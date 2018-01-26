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Sivas'ta 410 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 410 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivasta 410 köy yolu ulaşıma kapandı

26 Ocak 2018 11:59

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar, aralıklarla devam ediyor. Termometrelerin eksi 5 derece gösterdiği kentte çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollarda tuzlama çalışması yaptı.

410 köy yolu kapalı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; merkezde 12, ilçelerden Akıncılar'da, Altınyayla'da 6, Divriği'de 59, Doğanşar'da 26, Gemerek'te 20, Hafik'te 15, Gürün'de 50, Zara'da 35, Şarkışla'da 43, Ulaş'ta 4, Yıldızeli'nde 45, Kangal'da 40, Suşehri'nde 45, İmranlı'da 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürüyor. 

Onur Erden - Tolga Şardağ

Etiketler: köy yolu, Sivas

 

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