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Sivas'ta 420 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 420 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivasta 420 köy yolu ulaşıma kapalı

25 Ocak 2018 11:04

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı nedeniyle merkezde 22, Akıncılar'da 5, Divriği'de 60, Doğanşar'da 26, Gemerek'te 22, Gürün'de 55, Hafik'te 22, İmranlı'da 34, Kangal'da 50, Suşehri'nde 21, Şarkışla'da 43, Yıldızeli'nde 28 ve Zara'da ise 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplamda 99 iş makinesi ve 211 personel ile kapalı olan köy yollarını açmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 

Uğur Yiğit

Etiketler: kar, köy yolu, Sivas

 

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