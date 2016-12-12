Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre merkezde 6, İmranlı'da 22, Koyulhisar'da 8 ve Zara'da ise 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 adet greyder, 11 adet dozer, 28 adet destek aracı, 19 adet yükleyici, 8 adet kar bıçaklı kamyon, 3 adet rotatif ve 211 personel ile yürütülen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uğur Yiğit

SİVAS