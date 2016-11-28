Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in 10 Kasım'da eylem yapabileceği yönündeki istihbari bilgi üzerine, kent merkezinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda 2'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler M.D., M.Ş., M.Ş.D., H.Ç., Y.K., N.T., İ.T., F.Ç., R.H. ve E.K adliyeye sevk edildi. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden R.H. ve E.K. tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 kişinin serbest kalmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı, Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'ne karara itirazda bulundu. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan 8 şüpheliden N.T., İ.T. ve F.Ç. mahkeme tarafından tutuklandı. İtiraz üzerine tutuklananların ardından operasyonda 5 kişi tutuklanmış oldu. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uğur Yiğit