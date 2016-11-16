Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yaklaşık 10 gün önce Sivas merkezli Antalya, Afyonkarahisar, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'ye finansal kaynak sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 30 iş adamından 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş adamlarından Oğuzhan K., Orhan A., Mehmet Emre Ç., İbrahim B. ve Hakkı N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken A.Y., İ.M., E.C., A.D., T.A. ve N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 19 iş adamının emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Uğur Yiğit