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Sivas'ta 5 iş adamı FETÖ'den tutuklandı

Sivas merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 iş adamından 5'i tutuklandı.


16 Kasım 2016 12:59

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yaklaşık 10 gün önce Sivas merkezli Antalya, Afyonkarahisar, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'ye finansal kaynak sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 30 iş adamından 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş adamlarından Oğuzhan K., Orhan A., Mehmet Emre Ç., İbrahim B. ve Hakkı N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken A.Y., İ.M., E.C., A.D., T.A. ve N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 19 iş adamının emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. 

Uğur Yiğit

Etiketler: 5 iş adamı, Sivas, tutuklama


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