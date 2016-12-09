Sivas İl Jandarma Komutanlığı ile Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bahçeiçi Köyü mevkiinde yol kontrolü yaptı. Yapılan yol kontrolü sırasında Diyarbakır'dan Bursa'ya giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeğiyle yapılan aramada Y.B.B. adlı şahsa ait valiz içerisinde 5 kilo 300 gram ele geçirildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise bir adet tabanca bulundu. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasin Kayacı