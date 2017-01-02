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Sivas'ta 68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

Sivas'ta özel bir kız öğrenci yurdunda 68 öğrenci doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Sivasta 68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

02 Ocak 2017 14:52
Sivas'ta 68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir yükseköğretim kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öğrencilerde gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma başladı. Yurt genelinde şikayetler artınca, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Öğrencilerden 39'u Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 29 ise Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerde öğrencilerde doğalgaz zehirlenmesi belirtilerine rastlandı.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız zehirlenen öğrencilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yılmaz'dan öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Yıldız, "Özel bir kız öğrenci yurdunda zehirlenme meydana geldi. 39 öğrenci Üniversite Hastanesi'nde, birkaç öğrenci de Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gördüğümüz kadarıyla hayati bir tehlike yok. Öğrencilerimiz gayet iyi durumdalar" dedi.
Yapılan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Uğur Yiğit
SİVAS 


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