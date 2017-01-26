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Sivas'ta 680 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 680 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivasta 680 köy yolu ulaşıma kapandı

26 Ocak 2017 11:25

Sivas'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yayalar kar nedeniyle kaldırımlarda yürümekte zorluk çekerken, kar yağışının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşların tarihi Şifahiye Medresesi'nin duvarlarına kardan yazı yazdığı görüldü. Yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda görev yapan engelli ve kamu personeline 1 gün idari izin verildi.

680 köy yolu ulaşıma kapandı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 680 köy yolunun şehir merkezi ile bağlantısı kesildi. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, 32 adet greyder, 11 adet dozer, 28 adet destek aracı, 19 adet yükleyici, 8 adet kar bıçaklı kamyon, 3 adet rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Öte yandan Suşehri-İmranlı, Divriği-Arapgir yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bazı şehirler arası yollarda da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekipler, kış lastiği olmayan ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. 

Uğur Yiğit
 


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