Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 11 gün önce Sivas merkezli Antalya, Afyonkarahisar, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'ye finansal kaynak sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 30 işadamından 10'u daha Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli işadamlarından K.Ş., B.K., B.A., N.Ş., İ.I., F.K. ve Y.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, M.M.K., M.A. ve İ.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 9 işadamının sorguları ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Sivas merkezli Antalya, Afyonkarahisar, Ankara ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda 27 iş adamı gözaltına alınmış, 3 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 30'a yükselmiş, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

Uğur Yiğit