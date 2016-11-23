Edinilen bilgiye göre, Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir barda Furkan G. (29), kardeşi Oğuzhan G. (24) ve arkadaşları Hakan K.'nın (31) alkol aldıkları sırada bardaki diğer müşterilerle tartıştıkları ileri sürüldü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Furkan G.'nin, barın sorumlu müdürü Soner A.'yı(34) tabancayla bacağından yaraladığı bildirildi.

Çıkan kavgada, göğsüne iki kurşun isabet eden Hakan K., barın yaklaşık 100 metre ilerisinde ölü olarak bulundu. Hakan K.'nın cesedi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Furkan G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildiren yetkililer, firarda olan Oğuzhan G.'nin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

