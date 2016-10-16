Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY mensuplarının kriptolu yazışma programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen öğretim üyelerine yönelik Sivas merkezli İstanbul, Çorum, Uşak ve Elazığ'da yaptığı operasyonda gözaltına alınan 12 öğretim görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öğretim görevlilerinden Z.K, C.B, O.Ö, M.A, Y.Ö, A.P. ve Ö.B.A. tutuklanırken, Ş.B, M.K, M.D, G.M, A.S.E. ve F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan öğretim görevlilerinden 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Uğur Yiğit