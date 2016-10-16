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Sivas'ta 'ByLock' kullanan 7 öğretim görevlisi tutuklandı

Sivas merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 öğretim görevlisinden 7'si tutuklandı.


16 Ekim 2016 12:21

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY mensuplarının kriptolu yazışma programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen öğretim üyelerine yönelik Sivas merkezli İstanbul, Çorum, Uşak ve Elazığ'da yaptığı operasyonda gözaltına alınan 12 öğretim görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öğretim görevlilerinden Z.K, C.B, O.Ö, M.A, Y.Ö, A.P. ve Ö.B.A. tutuklanırken, Ş.B, M.K, M.D, G.M, A.S.E. ve F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan öğretim görevlilerinden 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Uğur Yiğit

Etiketler: 7 öğretim görevlisi, Bylock, Sivas, tutuklama


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