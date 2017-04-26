Diğer
Kategoriler

Sivas'ta 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında 'ByLock' kullandığı tespit edilen aralarında kamu personeli ve meslek odaları üyelerinin bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Sivasta ByLock operasyonu: 12 gözaltı

26 Nisan 2017 16:44

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen aralarında kamu personeli ve meslek odası üyelerin bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Firari olan 6 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. 

Uğur Yiğit


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!