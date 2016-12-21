Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandıkları iddiasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 12 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler daha önce görevinden ihraç edilen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan müdür ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında memur, işçi ve sözleşmeli personel olarak çalışan zanlıları değişik adreslerde gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Uğur Yiğit