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Sivas'ta DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Sivas'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı


10 Kasım 2016 12:34

Edinilen bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın 10 Kasım ve öncesi eylem yapabileceği yönündeki bilgi üzerine özel harekat polisleriyle birlikte 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kadın, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman, kitap, dergi ve dijital veriler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelileri Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Uğur Yiğit
SİVAS 


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