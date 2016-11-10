Edinilen bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın 10 Kasım ve öncesi eylem yapabileceği yönündeki bilgi üzerine özel harekat polisleriyle birlikte 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kadın, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman, kitap, dergi ve dijital veriler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelileri Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Uğur Yiğit

SİVAS