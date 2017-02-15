Diğer
Kategoriler

Sivas'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Sivas'ta terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.


15 Şubat 2017 15:42

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Şubat'ta Sivas'ta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince özel harekat polislerinde katılımıyla operasyon düzenlendi.

Kentte bir çok adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 16 zanlıdan A.Ö. ve Y.Ö. tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Uğur Yiğit

Etiketler: DEAŞ operasyonu, Sivas


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!