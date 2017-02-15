Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Şubat'ta Sivas'ta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince özel harekat polislerinde katılımıyla operasyon düzenlendi.

Kentte bir çok adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 16 zanlıdan A.Ö. ve Y.Ö. tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uğur Yiğit