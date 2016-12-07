Sağlık-Sen Sivas Şubesi üyesi yaklaşık 20 kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan döviz kampanyasına destek olmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Grup adına açıklama yapan Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dövizleri bozdurmak için meydanlara çıktıklarını belirterek, "Dünya'nın sadece ülkemizden ibaret olmadığını, dünyanın başka yerlerinde bizi bekleyen, bize inanan milyonların var olduğunu, ülkemize umutla baktıklarını gördük.

Müttefik dediğimiz batılılar bunu hazmedemediler. Yıllardır destekledikleri çocuk katili PKK'nın yanında emeğimiz ve ekmeğimizle milletimizi kandırarak büyüyen hain FETÖ örgütü ile gezi ile geldiler. 17-25 Aralık'la geldiler ve 15 Temmuz gecesi tanklar, topları uçakları ile hain darbe girişimi ile geldiler. Ama milletimizin inancını, imanını, vatan bayrak sevgisini bilemediler. İman ettikleri çürümüş, köhnemiş batı ile birlikte mağlup oldular, yenildiler. Milletimizi mağlup edemeyen şer güçler şimdi ise döviz kurları üzerinden ülkemizin ekonomisi üstüne oyunlar oynamaya başlamışlardır. Bizler bu milletin evlatları gizli kardinal, CİA ajanı, Amerikan uşağı, terörist başı FETÖ ve haçlı zihniyetine teslim olmadık, olmayacağız. 15 Temmuz'da canımızı vererek kurtardığımız aziz vatanı bugün başta dolar olmak üzere tüm yabancı paralarımızı bozdurarak bir kez daha Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu ve reisi asla yalnız bırakmayacağımızı, yeniden diriliş için bütün gücümüzle çalışacağımızı buradan alemi cihana duyuruyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından grup üyeleri PTT'ye giderek ellerinde bulunan dövizleri Türk Lirası'na çevirdi. Sivas'ta yoğun talep nedeniyle bazı döviz bürolarında Türk Lirası kalmadığı öğrenildi.

Uğur Yiğit